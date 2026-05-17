Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Судоходные компании нашли частичную альтернативу Ормузскому проливу, - FT

18:05 17.05.2026 Вс
2 мин
Большие морские линии спасают доставку в Персидский залив
aimg Сергей Козачук
Фото: судоходные компании переходят на грузовики (wikipedia.org/MSC)

Логистические компании массово переводят доставку грузов в Персидском заливе на автомобили из-за блокады Ормузского пролива. Это спровоцировало рекордный скачок тарифов.

Изменение логистики и скачок цен

По информации FT, из-за постоянных атак Ормузский пролив фактически закрылся для гражданского судоходства. Вместо прежних 135 судов в день здесь проходят лишь единичные корабли.

В связи с этим ведущие морские перевозчики, среди которых MSC, Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd, начали экстренно открывать альтернативные сухопутные маршруты. Они везут грузы автомобилями из портов Красного моря и Оманского залива.

Такое изменение логистики привело к резкому удорожанию услуг. Стоимость доставки стандартного 20-футового контейнера из Шанхая в Персидский залив подскочила с 980 долларов до 4131 доллара. Ц

этот показатель превзошел даже пиковые цены времен пандемии коронавируса.

Влияние на торговлю и гуманитарные миссии

Автомобильный транспорт способен заменить лишь незначительную долю мощностей крупных контейнеровозов.

Общие торговые потоки в Персидский залив сократились на 60-80%, а региональные порты вынуждены отдавать приоритет исключительно продуктам питания и медикаментам.

Задержки в доставке товаров сейчас достигают 60 дней.

Кризис существенно ударил и по международной помощи. Всемирная продовольственная программа ООН заявляет о сложностях с доставкой грузов в Йемен, Джибути и Судан.

В частности, партия помощи для Афганистана теперь вынуждена пересекать по суше девять стран, из-за чего ее прибытие задержалось на 43 дня.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной из-за длительного блокирования Ираном стратегического Ормузского пролива.

Ранее сообщалось, что из-за войны в Иране мировые запасы нефти истощаются с беспрецедентной скоростью. За два месяца после фактического закрытия пролива потери поставок превысили 1 млрд баррелей, что создает риски дефицита и резких скачков цен на топливо.

В связи с затяжным кризисом и отсутствием прогресса в дипломатическом урегулировании, президент США Дональд Трамп все серьезнее рассматривает возобновление масштабных боевых операций против Ирана.

Белый дом разочарован ходом переговоров из-за того, что Тегеран продолжает игнорировать призывы к открытию морского пути.

В то же время страны региона ищут альтернативные логистические решения для экспорта энергоносителей. В частности, ОАЭ нашли способ обойти Ормузский пролив и удвоить экспорт нефти благодаря ускорению строительства нового нефтепровода "Запад-Восток" в порт Фуджейра в Оманском заливе.

