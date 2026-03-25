Суднобудівний завод РФ у Виборгу опинився під атакою дронів: пошкоджений криголам

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, у ніч на 25 березня Ленінградську область Росії масовано атакували безпілотники. На території порту Усть-Луга спалахнула пожежа.

Також цієї ночі Бєлгород здригнувся від серії потужних вибухів. Стало відомо, що внаслідок атаки було серйозно пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Після нещодавніх атак безпілотників Росія тимчасово зупиняла експорт нафти через порти Приморськ і Усть-Луга. Удари спричинили пожежі та перебої в роботі інфраструктури.

Також 23 березня українські війська атакували стратегічні об'єкти енергетики росіян - нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим".