Судно, нерухомість та не тільки: ВАКС стягнув у дохід держави активи екснардепа Олійника

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнила скаргу Мін’юсту про стягнення в дохід держави активів екснардепа Володимира Олійника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

Відомо, що Мін’юст подав скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду від 4 вересня 2025 року. Тоді суд першої інстанції частково задовольнив позовну заяву відомства до Олійника про застосування санкцій.

Зокрема, суддя відмовив у частині стягнення в дохід держави частки корпоративних прав в компанії "Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ", яка належить дружині колишнього нардепа Людмилі Олійник.

Нове рішення суду дозволяє стягнути в дохід держави такі активи Олійника:

6 об’єктів нерухомості в місті Черкаси;

1 об’єкт нерухомості в Київській області;

самохідне моторне прогулянкове судно;

частку корпоративних прав в ТОВ "Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ".

Зазначається, що постанова апеляційної палати набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку