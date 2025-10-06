ua en ru
Судно, нерухомість та не тільки: ВАКС стягнув у дохід держави активи екснардепа Олійника

Понеділок 06 жовтня 2025 16:00
Судно, нерухомість та не тільки: ВАКС стягнув у дохід держави активи екснардепа Олійника Фото: Володимир Олійник (18000 com ua)
Автор: Ірина Глухова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнила скаргу Мін’юсту про стягнення в дохід держави активів екснардепа Володимира Олійника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

Відомо, що Мін’юст подав скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду від 4 вересня 2025 року. Тоді суд першої інстанції частково задовольнив позовну заяву відомства до Олійника про застосування санкцій.

Зокрема, суддя відмовив у частині стягнення в дохід держави частки корпоративних прав в компанії "Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ", яка належить дружині колишнього нардепа Людмилі Олійник.

Нове рішення суду дозволяє стягнути в дохід держави такі активи Олійника:

  • 6 об’єктів нерухомості в місті Черкаси;
  • 1 об’єкт нерухомості в Київській області;
  • самохідне моторне прогулянкове судно;
  • частку корпоративних прав в ТОВ "Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ".

Зазначається, що постанова апеляційної палати набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку

Що відомо про Олійника

Володимир Олійник - колишній народний депутат України VII скликання від "Партії регіонів" та один із засновників організації "Комітет спасіння України", яка має антиукраїнську спрямованість.

Після втрати політичного впливу він утік з України до Росії, де подав судовий позов до Дорогомиловського районного суду Москви з вимогою визнати події в Україні 2014 року державним переворотом, і у 2016 році суд підтримав його позов.

Олійник активно бере участь у російських пропагандистських програмах, зокрема на телеканалі "Звезда" та в шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", публічно підтримує та поширює наративи російської пропаганди, формуючи спотворене сприйняття подій в Україні.

Він підпадає під санкції України за сприяння діяльності, що шкодить державним інтересам.

Конфіскація активів часів Януковича

Раніше ВАКС стягнув у дохід держави активи В’ячеслава Заневського. Він був керівником охорони Віктора Януковича.

Також відомо, що Мінюст подав позов до суду проти Віталія Захарченка, екс-глави МВС часів Віктора Януковича. Мова йде про конфіскацію активів колишнього посадовця.

