ВАКС стягнув у дохід держави активи ексохоронця Януковича

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у дохід держави активи В’ячеслава Заневського. Він був керівником охорони Віктора Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

Як повідомили у відомстві, ВАКС у середу, 5 лютого, задовольнив позов Мін'юсту Заневського про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

У дохід держави стягнуто такі активи Заневського:

100 % статутного капіталу ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ";

5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності;

12 земельних ділянок;

2 квартири;

4 паркувальних місця;

транспортний засіб;

10 одиниць зброї;

грошові кошти у розмірі еквівалентному більш ніж 300 000 гривень.

Що відомо про Заневського

В'ячеслав Заневський - офіцер російської армії, екскерівник охорони Віктора Януковича, власник 100% корпоративних прав ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ", яким здійснюється управління Готельним комплексом AmstelSki в Буковелі.

Після початку повномасштабного вторгнення Заневський здійснював організацію безпекових заходів при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях, які мають стратегічне значення для РФ, зокрема, при будівництві мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим.

Окрім того, Заневський безпосередньо допомагав російській армії у пошукових заходах з виявлення громадян України - військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

У травні 2023 року СБУ повідомила Заневському про підозру. Його звинувачують у пособництві РФ під час окупації Херсонської області та частини Миколаївської.