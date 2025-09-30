ua en ru
Головна » Новини » Політика

Мін'юст взявся за конфіскацію активів топ-посадовця часів Януковича: що відомо

Україна, Вівторок 30 вересня 2025 11:52
Мін'юст взявся за конфіскацію активів топ-посадовця часів Януковича: що відомо Фото: екс-глава МВС України Віталій Захарченко (Владислава Мусієнко, УНІАН)
Автор: Маловічко Юлія

Міністерство юстиції подало позов до суду проти Віталія Захарченка, екс-глави МВС часів Віктора Януковича. Мова йде про конфіскацію активів колишнього посадовця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства.

Міністерство юстиції закликало Вищий антикорупційний суд конфіскувати активи Захарченка. Йдеться про шість об'єктів нерухомості, зокрема дві квартири в Києві, корпоративні права та гроші на банківських рахунках.

Справа Захарченка

Віталій Захарченко був міністром внутрішніх справ у 2011–2014 роках.

Після Революції гідності він втік до Росії, де поширював російську пропаганду та виправдовував агресію проти України.

Колишній посадовець публічно підтримував окупацію українських територій, за що у 2021 році проти нього ввели санкції (діють до 2034 року).

За даними Державного бюро розслідувань, у 2022 році Захарченко намагався схилити українських посадовців до співпраці з ворогом, обіцяючи високі посади в окупаційних органах влади.

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул теж розповідав, що в перші дні повномасштабного вторгнення йому телефонував Захарченко з пропозицією здати місто окупантам.

Також Захарченку повідомляли про підозри у справах Майдану: за організацію вчинення низки злочинів щодо захоплення державної влади, перевищення службових повноважень, привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном, умисних вбивств, заподіяння тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, минулого року ДБР повідомило про підозру екс-очільнику МВС Віталію Захарченку. Йому інкримінують держзраду в 2022 році та інші злочини.

Як вже повідомлялось, раніше Захарченку повідомлялось про підозру у справах "Майдану"

