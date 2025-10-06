Судно, недвижимость и не только: ВАКС взыскал в доход государства активы экс-нардепа Олейника

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворила жалобу Минюста о взыскании в доход государства активов экс-нардепа Владимира Олейника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Известно, что Минюст подал жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда от 4 сентября 2025 года. Тогда суд первой инстанции частично удовлетворил исковое заявление ведомства к Олейнику о применении санкций.

В частности, судья отказал в части взыскания в доход государства доли корпоративных прав в компании "Е.С.П. ТЕХНОЛОГИИ", которая принадлежит жене бывшего нардепа Людмиле Олейник.

Новое решение суда позволяет взыскать в доход государства такие активы Олейника:

6 объектов недвижимости в городе Черкассы;

1 объект недвижимости в Киевской области;

самоходное моторное прогулочное судно;

долю корпоративных прав в ООО "Э.С.П. ТЕХНОЛОГИИ".

Отмечается, что постановление апелляционной палаты вступает в законную силу немедленно после его провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке