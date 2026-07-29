Судна не заходять в українські порти: Україна і ЄС шукають альтернативний коридор

Українську сторону на зустрічі представляли перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач і заступник міністра Андрій Кашуба, а також команда Адміністрації морських портів України та АТ "Укрзалізниця".

Ситуацію з експортом зернових презентував міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

Від Європейської Комісії у зустрічі взяла участь Генеральна директорка Директорату з питань мобільності та транспорту Магда Копчинська. Румунію представляв держсекретар Мінтрансу Іонел Скріштіяну, Молдову - держсекретар Мірча Паскалуца.

Зустріч відбулася на тлі посилення російських атак на портову інфраструктуру, торговельні судна та екіпажі. Останні масовані обстріли фактично призвели до тимчасового призупинення заходу суден в українські порти.

Фото: Зустріч у звʼязку з російськими атаками на цивільну портову інфраструктуру і судна (mindev.gov.ua)

Ключові напрями роботи

Серед основних напрямів роботи, які визначили сторони, - збільшення спроможності портів Дунайського регіону, розвиток залізничної, автомобільної та прикордонної інфраструктури, скорочення часу проходження митного і прикордонного контролю, покращення координації між транспортними, митними та прикордонними службами.

Окремо йшлося про розширення можливостей транзиту української аграрної та іншої експортної продукції, а також про залучення європейського фінансування до модернізації інфраструктури в межах Шляхів солідарності та мережі TEN-T.

"Разом з партнерами посилюємо альтернативні маршрути експорту. Дунайський напрямок і Шляхи солідарності мають забезпечувати стабільний рух українських вантажів навіть в умовах постійних безпекових загроз. Наше спільне завдання - збільшити спроможність портів і пунктів пропуску, усунути вузькі місця та створити прогнозовані умови для перевезень", - зазначив Сергій Деркач.

Захист портів і морського коридору

Заступник міністра Андрій Кашуба наголосив, що Україна паралельно посилює захист власної портової інфраструктури.

"Разом із міжнародними партнерами ми шукаємо рішення, які дозволять зберегти безперервність експорту та зміцнити стійкість логістичних маршрутів. Водночас Україна щодня працює над посиленням захисту портової інфраструктури та Українського морського коридору, щоб цивільне судноплавство залишалося можливим навіть в умовах постійних російських атак. Лише поєднання міжнародної співпраці та наших власних заходів із безпеки дозволяє забезпечувати роботу морської логістики", - сказав він.

Ключові цифри

За даними міністерства, з моменту запуску Українського морського коридору у вересні 2023 року через порти Великої Одеси перевезено 209,3 млн тонн вантажів, з них 124,1 млн тонн зерна. Через коридор пройшли 8 222 судна.

З початку 2026 року українські морські порти обробили 46 млн тонн вантажів. З них 42,2 млн тонн припадає на порти Великої Одеси, ще 3,8 млн тонн - на порти Дунайського регіону.

У міністерстві зазначили, що порти Великої Одеси забезпечують близько 90% експорту української аграрної продукції, яка постачається до понад 55 країн світу.

За результатами зустрічі сторони домовилися продовжити координацію та напрацювання спільних рішень для розвитку Дунайського логістичного кластера і подальшої інтеграції транспортної системи України до європейської мережі.