Судна російського тіньового флоту загрожують світу екологічною катастрофою, - FT

У чому небезпека

Генеральний директор GMS Partnership Аніл Шарма заявив FT: "щастя закінчується", рано чи пізно станеться велика аварія з розливом нафти, порівнянна з катастрофою 1979 року, коли зіткнення двох танкерів призвело до розливу понад 2 млн барелів нафти.

За його словами, щонайменше третину "тіньових" танкерів треба негайно утилізувати, а реально під загрозою перебуває більше половини.

Стан флоту

За оцінками брокера Clarksons, у "тіньовому флоті" налічується близько 1800 суден, з яких приблизно 1500 - нафтові танкери. Більшість із них старші за 20 років, саме у цьому віці вантажні судна зазвичай іде на металобрухт. Після цього застарілі системи та корозія від років у морі ставлять під загрозу їхню мореплавність.

Власники санкційних суден зараз свідомо продовжують їхній термін служби - через стрибок нафтових цін і прибутковість торгівлі на тлі кризи у Перській затоці.

"Ці судна не застраховані, погано обслуговуються, на борту некваліфіковані екіпажі. Це просто аварія, що чекає свого часу. І насправді дивно, що досі не сталося нічого серйозного", - заявив глава однієї з найбільших судноплавних компаній CMB Tech Александер Саверис.

Закриття Ормузької протоки додатково сповільнило утилізацію суден: країни Перської затоки використовують усі доступні танкери для зберігання нафти. Кілька суден, які вже мали піти на злам, застрягли всередині затоки.