Суда российского теневого флота угрожают миру экологической катастрофой, - FT

В чем опасность

Генеральный директор GMS Partnership Анил Шарма заявил FT: "счастье заканчивается", рано или поздно произойдет крупная авария с разливом нефти, сравнимая с катастрофой 1979 года, когда столкновение двух танкеров привело к разливу более 2 млн баррелей нефти.

По его словам, как минимум треть "теневых" танкеров надо немедленно утилизировать, а реально под угрозой находится более половины.

Состояние флота

По оценкам брокера Clarksons, в "теневом флоте" насчитывается около 1800 судов, из которых примерно 1500 - нефтяные танкеры. Большинство из них старше 20 лет, именно в этом возрасте грузовые суда обычно уходят на металлолом. После этого устаревшие системы и коррозия от лет в море ставят под угрозу их мореходность.

Владельцы санкционных судов сейчас сознательно продлевают их срок службы - из-за скачка нефтяных цен и прибыльности торговли на фоне кризиса в Персидском заливе.

"Эти суда не застрахованы, плохо обслуживаются, на борту неквалифицированные экипажи. Это просто авария, которая ждет своего часа. И на самом деле удивительно, что до сих пор не произошло ничего серьезного", - заявил глава одной из крупнейших судоходных компаний CMB Tech Александер Саверис.

Закрытие Ормузского пролива дополнительно замедлило утилизацию судов: страны Персидского залива используют все доступные танкеры для хранения нефти. Несколько судов, которые уже должны были пойти на слом, застряли внутри залива.