Суда российского теневого флота угрожают миру экологической катастрофой, - FT

Более половины танкеров "теневого флота" находятся в критическом состоянии и угрожают масштабной экологической катастрофой. Об этом предупредил руководитель крупнейшей в мире компании по утилизации судов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
В чем опасность
Генеральный директор GMS Partnership Анил Шарма заявил FT: "счастье заканчивается", рано или поздно произойдет крупная авария с разливом нефти, сравнимая с катастрофой 1979 года, когда столкновение двух танкеров привело к разливу более 2 млн баррелей нефти.
По его словам, как минимум треть "теневых" танкеров надо немедленно утилизировать, а реально под угрозой находится более половины.
Состояние флота
По оценкам брокера Clarksons, в "теневом флоте" насчитывается около 1800 судов, из которых примерно 1500 - нефтяные танкеры. Большинство из них старше 20 лет, именно в этом возрасте грузовые суда обычно уходят на металлолом. После этого устаревшие системы и коррозия от лет в море ставят под угрозу их мореходность.
Владельцы санкционных судов сейчас сознательно продлевают их срок службы - из-за скачка нефтяных цен и прибыльности торговли на фоне кризиса в Персидском заливе.
"Эти суда не застрахованы, плохо обслуживаются, на борту неквалифицированные экипажи. Это просто авария, которая ждет своего часа. И на самом деле удивительно, что до сих пор не произошло ничего серьезного", - заявил глава одной из крупнейших судоходных компаний CMB Tech Александер Саверис.
Закрытие Ормузского пролива дополнительно замедлило утилизацию судов: страны Персидского залива используют все доступные танкеры для хранения нефти. Несколько судов, которые уже должны были пойти на слом, застряли внутри залива.
Проблема "теневого флота" набирает обороты. Россия расширяет теневой флот для экспорта сжиженного газа - четыре танкера, ранее обслуживавшие оманский завод, уже участвуют в поставках из санкционного проекта Arctic LNG 2. При этом компании адаптируются к санкционному давлению быстрее, чем вводятся новые ограничения, суда меняют флаги, владельцев и схемы управления.