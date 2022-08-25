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Судилище над украинскими военными в Мариуполе станет издевательством над правосудием, - Госдеп США

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Четверг 25 августа 2022 04:46
Судилище над украинскими военными в Мариуполе станет издевательством над правосудием, - Госдеп США Фото: Представитель Госдепартамента США Нед Прайс (U.S. Department of State)
Автор: Олег Васкив

В Соединенных Штатах резко отреагировали на планы России провести судилище над защитниками "Азовстали" в оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

Он отметил, что Кремль пытается отвести от себя ответственность за агрессивную войну Путина и отвлечь внимание от убедительных доказательств зверств, которые российские военные совершили в Украине.

"Запланированные показательные процессы являются нелегитимными и издевательством над правосудием, и мы их решительно осуждаем", - подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа подчеркнул, что все военнослужащие ВСУ, включая добровольцев, имеют право на статус военнопленных и защиту в соответствии с Женевским конвенциям.

"Мы призываем Москву выполнять ее обязательства в соответствии с международным правом. Соединенные Штаты продолжат выступать на стороне украинского народа, который защищает свою свободу", - добавил дипломат.

Напомним, россияне подтвердили подготовку судилища в Мариуполе. В МИД Украины обратились к международным партнерам с призывом заставить РФ придерживаться норм международного права.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может забыть о дипломатии, если она проведет судилище над украинскими военнопленными.

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