Судилище над украинскими военными в Мариуполе станет издевательством над правосудием, - Госдеп США
В Соединенных Штатах резко отреагировали на планы России провести судилище над защитниками "Азовстали" в оккупированном Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса.
Он отметил, что Кремль пытается отвести от себя ответственность за агрессивную войну Путина и отвлечь внимание от убедительных доказательств зверств, которые российские военные совершили в Украине.
"Запланированные показательные процессы являются нелегитимными и издевательством над правосудием, и мы их решительно осуждаем", - подчеркнул Прайс.
Представитель Госдепа подчеркнул, что все военнослужащие ВСУ, включая добровольцев, имеют право на статус военнопленных и защиту в соответствии с Женевским конвенциям.
"Мы призываем Москву выполнять ее обязательства в соответствии с международным правом. Соединенные Штаты продолжат выступать на стороне украинского народа, который защищает свою свободу", - добавил дипломат.
Напомним, россияне подтвердили подготовку судилища в Мариуполе. В МИД Украины обратились к международным партнерам с призывом заставить РФ придерживаться норм международного права.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может забыть о дипломатии, если она проведет судилище над украинскими военнопленными.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.