Зеленский о судилище в Мариуполе: если это случится, то Россия может забыть о дипломатии
Российская сторона может забыть о дипломатии, если она допустит судилище пленных украинских военных в Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.
"Мы говорим о том, что если будет судилище или те или иные страшные шаги, можно забыть обо всей будущей хоть какой-то там дипломатии", - заявил президент.
Зеленский надеется, что будет результат по обмену пленных. В прошлые разы 144 человека вернули через официальные обмены, но были и не официальные.
"Мы помним, сколько было на "Азовстали", мы занимаемся этим направлением, это очень сложно", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, украинская разведка предупредила, что российские оккупанты могут нанести ракетный удар по помещению Мариупольской камерной филармонии, где планируют устроить самосуд над пленными военными.
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