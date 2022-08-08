Оккупанты подтвердили подготовку судилища над пленными в Мариуполе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина в эфире одного из российских каналов.

"Могу точно подтвердить то, что подготовка к "трибуналу" ведется ровно так, как мы об этом заявляли... То есть "трибунал" неизбежен, и один из первых "трибуналов" будет в Мариуполе", - отметил он.

Таким образом, он подтвердил, что помещение Мариупольской филармонии, где уже расставляют клетки, готовят к судилищу над пленными.