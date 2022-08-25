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Судилище над українськими військовими в Маріуполі стане знущанням з правосуддя, - Держдеп США

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Четвер 25 серпня 2022 04:46
Судилище над українськими військовими в Маріуполі стане знущанням з правосуддя, - Держдеп США Фото: Представник Держдепартаменту США Нед Прайс (U.S. Department of State)
Автор: Олег Васьків

У Сполучених Штатах різко відреагували на плани Росії провести судилище над захисниками "Азовсталі" в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Неда Прайса.

Він зазначив, що Кремль намагається відвести від себе відповідальність за агресивну війну Путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські військові вчинили в Україні.

"Заплановані показові процеси є нелегітимними та знущанням з правосуддя, і ми їх рішуче засуджуємо", - наголосив Прайс.

Речник Держдепу підкреслив, що всі військовослужбовці ЗСУ, включно з добровольцями, мають право на статус військовополонених і захист відповідно до Женевських конвенцій.

"Ми закликаємо Москву виконувати її зобов'язання відповідно до міжнародного права. Сполучені Штати продовжать виступати на боці українського народу, який захищає свою свободу", - додав дипломат.

Нагадаємо, росіяни підтвердили підготовку судилища в Маріуполі. У МЗС України звернулися до міжнародних партнерів із закликом змусити РФ дотримуватися норм міжнародного права.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може забути про дипломатію, якщо вона проведе судилище над українськими військовополоненими.

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