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Судебный комитет рассмотрит законность импичмента Трампу в начале декабря

Новости » В мире     26.11.2019 - 21:33
Судебный комитет рассмотрит законность импичмента Трампу в начале декабря
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Слушания назначили на следующую неделю

Судебный комитет Палаты представителей должен принять решение о законности импичмента президенту США Дональду Трампу 4 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USnews.

Как сообщается, комитет должен рассмотреть вопрос о "высоких преступлениях и проступках", изложенных в Конституции США. В слушаниях также примут участие эксперты по правовым вопросам, которые изучат конституционные основания для импичмента.

Напомним, ранее американский суд принял решение, что бывший адвокат Белого дома Дон Макган должен подчиниться повестке комитета Палаты представителей и дать показания в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Как ранее сообщали демократы, они планируют завершить рассмотрение импичмента до Рождества, 25 декабря, после чего данный вопрос должны будут рассмотреть в Сенате. РБК-Украина писало, что возможное расследование процедуры импичмента Трампа в Сенате может занять две недели.

Сам Трамп недавно заявил, что инициированный Демократической партией США процесс импичмента не поддерживают 75% граждан Америки.

Ранее в США заявили, что слушания по делу об импичменте Трампа, где украинский вопрос находится в центре внимания, не повлияли на мощную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

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