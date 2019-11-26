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Судовий комітет розгляне законність імпічменту Трампу на початку грудня

Новини » В світі     26.11.2019 - 21:33
Судовий комітет розгляне законність імпічменту Трампу на початку грудня
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Слухання призначили на наступний тиждень

Судовий комітет Палати представників повинен прийняти рішення про законність імпічменту президенту США Дональду Трампу 4 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USnews.

Як повідомляється, комітет має розглянути питання про "високі злочини та проступки", викладені в Конституції США. В слуханнях також візьмуть участь експерти з правових питань, які вивчать конституційні підстави для імпічменту.

Нагадаємо, раніше американський суд прийняв рішення, що колишній адвокат Білого дому Дон Макган повинен підкоритися порядку комітету Палати представників і дати свідчення у справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Як раніше повідомляли демократи, вони планують завершити розгляд імпічменту до Різдва, 25 грудня, після чого дане питання повинні будуть розглянути в Сенаті. РБК-Україна писало, що можливе розслідування процедури імпічменту Трампа в Сенаті може зайняти два тижні.

Сам Трамп нещодавно заявив, що ініційований Демократичною партією США процес імпічменту не підтримують 75% громадян Америки.

Раніше США заявили, що слухання у справі про імпічмент Трампа, де українське питання перебуває в центрі уваги, не вплинули на потужну підтримку України з боку Сполучених Штатів.

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