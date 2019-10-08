Судебные дебаты по иску Коломойского по ПриватБанку назначили на 17 октября

Хозяйственный суд города Киева после рассмотрения иска бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора о выкупе банка Министерством финансов 21 декабря 2016 года назначил судебные дебаты на 17 октября. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Национального банка Украны.

Как сообщается, судебные дебаты назначены на 10:30.

"Суд завершил рассмотрение встречного иска ПриватБанка. Окончил стадию выяснения обстоятельств дела и назначил судебные дебаты на 10:30 17.10.2019", - сообщили в НБУ.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным Нацбанка, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd. Геннадий Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка глава правления Александр Дубилет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску экс-совладельца банка Игоря Коломойского к НБУ, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.