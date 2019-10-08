Судові дебати за позовом Коломойського по ПриватБанку призначили на 17 жовтня

Господарський суд міста Києва після розгляду позову колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору про викуп банку Міністерством фінансів 21 грудня 2016 року призначив судові дебати на 17 жовтня. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Національного банку Украни.

Як повідомляється, судові дебати призначені на 10:30.

"Суд завершив розгляд зустрічного позову Приватбанку. Закінчив стадію з'ясування обставин справи і призначив судові дебати на 10:30 17.10.2019", - повідомили в НБУ.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними Нацбанку, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію Triantal Investments Ltd. Геннадій Боголюбов прямо і опосередковано володів 41,5769% акцій банку. Власником 2,7249% акцій банку голова правління Олександр Дубілет.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом екс-співвласника банку Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.