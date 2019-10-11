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Судебная реформа поможет оживить банковское кредитование, - Зеленский

Новости » Политика    11.10.2019 - 20:50
Судебная реформа поможет оживить банковское кредитование, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский провел встречу с правительством, где обсудил оживление банковского кредитования

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с правительством приоритетные шаги для оживления банковского кредитования как одной из предпосылок ускорения роста украинской экономики. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам президента, одной из главных преград к восстановлению кредитования является незавершенная судебная реформа.

"Банки должны чувствовать себя защищенными от рисков невозврата средств заемщиками, а выполнение решений судов должно осуществляться неуклонно, никаких стоп-листов. Поэтому судебная реформа также остается одной из ключевых предпосылок для оживления кредитования", - сообщил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что общая задача власти - устранить препятствия к возобновлению кредитования и решить проблемы неработающих кредитов, чтобы банковская система начала должным образом работать.

Напомним, РБК-Украина писало, что в НБУ оценили планы правительства по ускорению роста экономики. По словам заместителя главы Национального банка Украины Дмитрия Сологуба, для ускорения роста экономики выше 5% в год нужны структурные реформы.

Также сообщалось, что законопроект Зеленского о судебной реформе Верховная рада рассмотрит на следующей пленарной неделе 15-18 октября.

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