В Раде рассказали, когда рассмотрят судебную реформу Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховный суд просил отложить рассмотрение соответствующего законопроекта президента

Законопроект президента Владимира Зеленского о судебной реформе будет рассматриваться в Верховной раде на следующей пленарной неделе 15-18 октября. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина

"Законопроект о судебной реформе №1008 также ожидал рассмотрения на прошлой неделе, но, к сожалению, мы не успели рассмотреть. Я думаю, что он будет однозначно рассмотрен на следующей неделе", - заявил Монастырский.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность в связи с принятием украинским парламентом в первом чтении законопроекта №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского самоуправления". Она подчеркнула, что принятие данного законопроекта может иметь серьезные последствия для независимости судебной системы в Украине, так как он влияет на квалификационные требования к судьям.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховный суд просил отложить принятие закона президента Украины Зеленского о судебной реформе. В частности, суд обратился к президенту Украины и председателю ВР с предложением получить экспертное заключение по законопроекту №1008 перед голосованием за проект закона во втором чтении.

Подчеркнем, ВР 12 сентября приняла проект закона президента Владимира Зеленского о судебной реформе за основу. Документ предлагает упорядочить деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия.