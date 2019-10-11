В НБУ оценили планы правительства по ускорению роста экономики

Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Для ускорения роста экономики выше 5% в год нужны структурные реформы

Цель нового правительства Украины достичь 40%-го роста экономики - очень амбициозная, и для этого необходимо провести структурные реформы. Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Как отметил Сологуб, теоретически такой рост экономики, какой планирует Кабмин, согласуется с инфляционной целью НБУ в 5%, которая может быть достигнута в следующем году.

"Что такое низкая инфляция? Это фундамент для устойчивого роста экономики. Нет ни одной страны в мире, которая имела бы стабильный экономический рост при высоких темпах инфляции", - напомнил он.

Как отметил Сологуб, достичь роста ВВП на 7% в год невозможно за счет потребления.

"Драйвером должны быть инвестиции. У нас, например, отношение доли инвестиций к ВВП составляет 17-18%. А в других странах с темпами роста ВВП выше 5% соотношение доли инвестиций к ВВП достигает 25-30%. То есть темпы роста инвестиций нужно обеспечивать на уровне 20% в год. А для этого нужны структурные реформы", - сказал он.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины капитальные инвестиции выросли за первое полугодие 2019 года на 12,3%, в то время как в первом квартале наблюдался рост на 17,8%.

Отметим, премьер-министр Алексей Гончарук в начале сентября заявил, что экономика Украины в течение следующих пяти лет вырастет на 40%. Как отметил премьер, правительство рассчитывает на рост ВВП не менее 5% в 2020 году и не менее 7% в последующие годы, что в совокупности даст 40% за пять лет.