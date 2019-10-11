ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Судова реформа допоможе оживити банківське кредитування, - Зеленський

Новини » Політика    11.10.2019 - 20:50
Судова реформа допоможе оживити банківське кредитування, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський провів зустріч з урядом, де обговорив пожвавлення банківського кредитування

Президент України Володимир Зеленський обговорив з урядом пріоритетні кроки для пожвавлення банківського кредитування як однієї з передумов прискорення зростання української економіки. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами президента, однією з головних перешкод до відновлення кредитування є незавершена судова реформа.

"Банки повинні відчувати себе захищеними від ризиків неповернення коштів позичальниками, а виконання рішень судів повинно здійснюватись неухильно, ніяких стоп-листів. Тому судова реформа також залишається однією з ключових передумов для пожвавлення кредитування", - повідомив Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що спільне завдання влади - усунути перешкоди до відновлення кредитування і вирішити проблеми непрацюючих кредитів, щоб банківська система почала належним чином працювати.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в НБУ оцінили плани уряду щодо прискорення зростання економіки. За словами заступника голови Національного банку України Дмитра Сологуба, для прискорення зростання економіки вище 5% у рік потрібні структурні реформи.

Також повідомлялося, що законопроект Зеленського про судової реформи Верховна рада розгляне на наступному пленарному тижні 15-18 жовтня.

На підпис Зеленському передали закон про ліцензії у сфері космічної діяльності Президент підписав закон про добровільне застосування нацстандартів
Новини України Володимир ЗеленськийкредитСудова реформа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся