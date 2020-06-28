Уже в суде: В Раде рассказали о первом деле против нардепа-кнопкодава

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)

По словам Стефанчука именно угроза уголовной ответственности удерживает нардепов от "кнопкодавства"

Первое дело против народного депутата за неличное голосование уже рассматривается в суде. Окончательного приговора пока еще нет.

Об этом заявил вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью Радио Свобода.

По его словам пока известно только об одном случае "кнопкодавства" после того, как Верховная Рада в январе ввела уголовную ответственность за неличные голосования.

"Я знаю, что один (случай случай неличного голосования, - ред.). Я знаю, что дело по этому слушается. Окончательного приговора нет еще суда", - сказал Стефанчук.

По его словам, именно угроза уголовной ответственности удерживает нардепов от "кнопкодавства".

"Нам неважно, каким будет размер уголовной ответственности, факт уголовной ответственности является основанием для лишения лица статуса народного депутата. Потому что, чтобы другое сделать, нам нужно вносить изменения в Конституцию. А это, вы понимаете, две сессии подряд, потому что мы должны пройти вывод КСУ. Поэтому мы пошли другой формуле - наличие уголовного дела, приговор суда является основанием для лишения народного депутата его мандата", - отметил вице-спикер.

Напомним, Рада ввела уголовную ответственность за "кнопкодавство" приняв законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины".

В частности, документом устанавливается уголовная ответственность за совершение народным депутатом любым способом голосования на заседании Рады вместо другого депутата ВР (неличное голосования).

Закон о наказании народных депутатов за "кнопкодавство" вступил в силу 16 января.

Как сообщало РБК-Украина, на заседании Верховной рады 21 февраля внефракционный народный депутат мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк несколько раз нарушил процедуру личного голосования.

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство за неличное голосование народного депутата.

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Автор: Надежда Собенко