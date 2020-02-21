Прокуратура впервые открыла дело против нардепа за кнопкодавство

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нардеп неоднократно голосовал вместо другого

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство за неличное голосование народного депутата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования за другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной рады Украины 21 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Как сообщается, досудебное расследование поручено центральному аппарату Госбюрорасследований.

Отметим, что сегодня журналисты зафиксировали как внефракционный депутат Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил на пленарном во время голосования за поправки к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, Рада ввела уголовную ответственность за "кнопкодавство" приняв законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины". В частности, документом устанавливается уголовная ответственность за совершение народным депутатом любым способом голосования на заседании Рады вместо другого депутата ВР (неличное голосования).

Как сообщало РБК-Украина, 16 января соответствующий закон о наказании народных депутатов за "кнопкодавство" вступил в силу.