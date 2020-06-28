Вже в суді: У Раді розповіли про першу справу проти нардепа-кнопкодава

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

За словами Стефанчука саме загроза кримінальної відповідальності утримує нардепів від "кнопкодавства"

Перша справа проти народного депутата за неособисте голосування вже розглядається в суді. Остаточного вироку поки що ще немає.

Про це заявив віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами поки відомо лише про один випадок "кнопкодавства" після того, як Верховна Рада в січні ввела кримінальну відповідальність за неособисті голосування.

"Я знаю, що один (випадок випадок неособистого голосування, - ред.). Я знаю, що справа по цьому слухається. Остаточного вироку ще немає суду", - сказав Стефанчук.

За його словами, саме загроза кримінальної відповідальності утримує нардепів від "кнопкодавства".

"Нам байдуже, яким буде розмір кримінальної відповідальності, факт кримінальної відповідальності є підставою для позбавлення особи статусу народного депутата. Тому що, щоб інше зробити, нам потрібно вносити зміни в Конституцію. А це, ви розумієте, дві сесії поспіль, тому що ми повинні пройти висновок КСУ. Тому ми пішли іншою формулою - наявність кримінальної справи, вирок суду є підставою для позбавлення народного депутата його мандата", - зазначив віце-спікер.

Нагадаємо, Рада ввела кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" прийнявши законопроект №2148 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України".

Зокрема, документом встановлюється кримінальна відповідальність за вчинення народним депутатом будь-яким способом голосування на засіданні Ради замість іншого депутата ВР (неособисте голосування).

Закон про покарання народних депутатів за "кнопкодавство" набув чинності 16 січня.

Як повідомляло РБК-Україна, на засіданні Верховної ради 21 лютого позафракційний народний депутат мажоритарник із Закарпаття Владислав Поляк кілька разів порушив процедуру особистого голосування.

Офіс Генерального прокурора почав кримінальне провадження за неособисте голосування народного депутата.

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Автор: Надія Собенко