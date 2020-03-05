Уголовное дело МН17 содержит 36 тыс. страниц, - прокуратура

Иллюстративное фото (twitter.com/UkrEmbLondon)

Дело содержит ссылки на тысячи мультимедийных файлов, таких как фотографии, видео и веб-сайты

Государственная прокуратура Нидерландов сообщила, что уголовное дело об авиакатастрофе MH17 на Донбассе содержит около 36 тыс. страниц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nederlands Dagblad.

Как сообщается, дело также содержит ссылки на тысячи мультимедийных файлов, таких как фотографии, видео и веб-сайты. Всего это касается более 6 тыс. файлов.

Судебное разбирательство по делу о катастрофе MH17 состоится 9 марта текущего года в суде в Гааге. В нидерландской прокуратуре в 2019 году озвучили имена четырех подозреваемых - трех россиян и одного украинца.

Издание отмечает, что, вероятно, ни один из подозреваемых не будет присутствовать на суде. Дело находится на рассмотрении уже больше года. Существует большой международный интерес, зарегистрировано более 400 журналистов из десятков стран.

Напомним, 9 марта в Нидерландах стартуют слушания по делу о катастрофе МН17. Прокуратура уже заявила, что сохранит личности тринадцати свидетелей в анонимности из соображений безопасности.

Ранее также стало известно, что у международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH17.

Добавим, что на суд по делу MH17 в Нидерландах не будут пускать людей с признаками простуды.