Суддя вважає розмір застави для Коломойського непомірним, - адвокат

Як відомо, в середині листопада суд частково задовольнив скарги адвокатів Коломойського і зменшив розмір застави на 891 млн гривень - з 3 891 800 000 до 3 000 712 000 гривень.

Відповідною постановою було скасовано постанову слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва про продовження терміну утримання під вартою Коломойського, хоча захист просив не застосовувати такий суворий захід.

З постановою апеляційного суду від 16 листопада 2023 року не погодився суддя-доповідач у справі, який висловив окрему думку.

Зокрема, він зазначив, що детективами не долучалися до матеріалів справи документи щодо майнового стану сімейного стану Ігоря Коломойського, інші дані про його особу, а слідчим суддею не досліджувались та не перевірялись ці обставини.

Арешт Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня олігарха Ігоря Коломойського заарештували в результаті рішення Шевченківського районного суду. Йому також надали можливість внести заставу у розмірі 509 млн гривень.

Його підозрюють у заволодінні 9,2 млрд гривень активів ПриватБанку, а також у відмиванні великої суми грошей шляхом виведення за кордон.

Після цього Коломойському вручили нову підозру за незаконне заволодіння коштами у розмірі 5,8 млрд гривень.

Тоді суд переглянув своє рішення щодо запобіжного заходу Коломойському і збільшив розмір застави до 3 млрд 891 млн гривень.

Адвокати олігарха вже намагалися оскаржити таке рішення суду, але апеляцію відхилили.

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