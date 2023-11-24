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Судья считает размер залога для Коломойского непомерным, - адвокат

Фото: украинский олигарх Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Уменьшение залога для украинского олигарха Игоря Коломойского свидетельствует о том, что его размер заведомо непомерен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Александра Лысака.

Как известно, в середине ноября суд частично удовлетворил жалобы адвокатов Коломойского и уменьшил размер залога на 891 млн гривен - с 3 891 800 000 до 3 000 712 000 гривен.

Соответствующим постановлением было отменено постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева о продлении срока содержания под стражей Коломойского, хотя защита просил не применять такое суровое мероприятие.

С постановлением апелляционного суда от 16 ноября 2023 не согласился судья-докладчик по делу, который высказал особое мнение.

В частности, он отметил, что детективами не приобщались к материалам дела документы об имущественном положении семейного положения Игоря Коломойского, другие данные о его личности, а следственным судьей не исследовались и не проверялись эти обстоятельства.

Арест Коломойского

Напомним, 2 сентября олигарх Игорь Коломойский был арестован в результате решения Шевченковского районного суда. Ему также предоставили возможность внести залог в размере 509 млн. гривен.

Он подозревается в завладении 9,2 млрд гривен активов ПриватБанка, а также в отмывании большой суммы денег путем вывода за границу.

После этого Коломойскому вручили новое подозрение за незаконное завладение средствами в размере 5,8 млрд гривен.

Тогда суд пересмотрел свое решение по мере пресечения Коломойскому и увеличил размер залога до 3 млрд 891 млн гривен.

Адвокаты олигарха уже пытались оспорить такое решение суда, но апелляцию отклонили.

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Игорь Коломойский