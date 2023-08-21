Суддя Тандир, який насмерть збив нацгвардійця у Києві, постане перед судом

Згідно з матеріалами слідства, 25 травня Тандир, керуючи автомобілем Lexus ES350 в стані алкогольного сп’яніння рухався з істотним перевищенням допустимої швидкості руху. Тоді здійснив наїзд на військового Нацгвардії, який перебував на блокпосту. Внаслідок ДТП нацгвардієць загинув на місці.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні передано до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Смертельна ДТП

Вночі 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

За даними слідства, Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Йому оголосили підозру, а пізніше арештували без можливості внесення застави.

Після цього Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.

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