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Судья Тандыр, который насмерть сбил нацгвардейца в Киеве, предстанет перед судом

Фото: судья Алексей Тандыр (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Алексея Тандыра по факту ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб военнослужащий Национальной гвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Согласно материалам следствия, 25 мая Тандыр, управляя автомобилем Lexus ES350 в состоянии алкогольного опьянения, двигался с существенным превышением допустимой скорости движения. Тогда он совершил наезд на военного Нацгвардии, который находился на блокпосту. В результате ДТП нацгвардеец погиб на месте.

В настоящее время обвинительный акт в уголовном производстве передан в Святошинский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

Смертельное ДТП

Ночью 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.

По данным следствия, Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему объявили о подозрении, а позже арестовали без возможности внесения залога.

После этого Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от исполнения обязанностей судьи.

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