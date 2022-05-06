"Судьбоносный период". Патриарх Кирилл призвал молиться о недопущении новой мировой войны

Глава российской церкви патриарх Кирилл обратился к верующим во время службы. Он призвал молиться, чтобы "не произошло новой мировой войны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Патриарх назвал данный период истории тяжелым, опасным и судьбоносным для России. При этом он считает, что ООН не справилась со своей задачей, "чтобы предотвратить возможные войны".
Глава Московского патриархата призвал молиться о том, чтобы "Бог оградил Россию от внутренних и внешних врагов", и чтобы не началась новая глобальная война.
Стоит отметить, что глава российской церкви поддерживает войну России против Украины. Из-за этого даже Папа Франциск отменил встречу с московским патриархом.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Евросоюз готовится ввести санкции против патриарха Кирилла.
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