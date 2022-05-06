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"Доленосний період". Патріарх Кирило заговорив про світову війну

Фото: патріарх Кирил (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Глава російської церкви патріарх Кирило звернувся до віруючих під час служби. Він закликав молитися, щоб "не відбулося нової світової війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Патріарх назвав даний період історії важким, небезпечним і доленосним для Росії. При цьому він вважає, що ООН не впоралася зі своїм завданням, "щоб запобігти можливим війнам".

Глава Московського патріархату закликав молитися про те, щоб "Бог захистив Росію від внутрішніх і зовнішніх ворогів", і щоб не почалася нова глобальна війна.

Варто зазначити, що глава російської церкви підтримує війну Росії проти України. Через це навіть Папа Франциск скасував зустріч з московським патріархом.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомлялося, що Євросоюз готується ввести санкції проти патріарха Кирила.

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Російська ФедераціяПатриарх Кирилл