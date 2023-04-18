В Судані дипломати США потрапили під обстріл, постраждалих немає

В Судані група американських дипломатів потрапили під обстріл. Постраждалих немає, однак влада США планує посилити заходи безпеки для свого персоналу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.
"Це була нерозважлива і безвідповідальна акція, що викликає побоювання в питаннях безпеки", - сказав глава Держдепу Ентоні Блінкен.
За словами представника Держдепартаменту США Джона Кірбі, наразі планів щодо евакуації американської дипмісії із Судану немає.
Зазначається, що напередодні у своєму будинку в Хартумі нападу також зазнав посол Євросоюзу, ірландський дипломат Ейдан О'Хара. Чоловік серйозно не постраждав, однак ЄС почав перевірку заходів для забезпечення безпеки своїх дипломатів.
Як пише видання, бойові дії в Судані тривають вже четвертий день. Наразі відомо про щонайменше 185 загиблих осіб й 1800 поранених.
"Конфлікт спалахнув унаслідок загострення у відносинах між фактичним президентом країни генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, у чиєму підпорядкуванні перебуває регулярна армія, і його заступником генералом Мохамедом Хамданом Дагало, командувачем RSF", - додає BBC.
Фаза протистояння почалась після того, як Дагало розосередив Сили швидкої підтримки по всій країні, а аль-Бурхан, зі свого боку, сприйняв це як загрозу. Наразі невідомо яка зі сторін зробила перший постріл.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці третьої спроби перевороту в країні. В столиці Судану розгорілися бойові дії між армією та силами швидкого реагування. Першого дня військового перевороту було відомо про 25 загиблих.
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