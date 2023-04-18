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В Судане дипломаты США попали под обстрел, пострадавших нет

Фото: в Судане дипломаты США попали под обстрел, пострадавших нет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Судане группа американских дипломатов попала под обстрел. Пострадавших нет, однако власти США планируют усилить меры безопасности для своего персонала.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Это была безрассудная и безответственная акция, вызывающая опасения в вопросах безопасности", - сказал глава Госдепа Энтони Блинкен.

По словам представителя Госдепартамента США Джона Кирби, пока планов по эвакуации американской дипмиссии из Судана нет.

Отмечается, что накануне в своем доме в Хартуме нападению также подвергся посол Евросоюза, ирландский дипломат Эйдан О'Хара. Мужчина серьезно не пострадал, однако ЕС начал проверку мер для обеспечения безопасности своих дипломатов.

Как пишет издание, боевые действия в Судане продолжаются уже четвертый день. Сейчас известно о меньшей мере 185 погибших и 1800 раненых.

"Конфликт вспыхнул в результате обострения в отношениях между фактическим президентом страны генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, в чьем подчинении находится регулярная армия, и его заместителем генералом Мохамедом Хамданом Дагало, командующим RSF", - добавляет BBC.

Фаза противостояния началась после того, как Дагало рассредоточил Силы быстрой поддержки по всей стране, а аль-Бурхан, со своей стороны, воспринял это как угрозу. Пока неизвестно какая из сторон сделала первый выстрел.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности третьей попытки переворота в стране. В столице Судана разгорелись боевые действия между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

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