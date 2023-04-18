В Судане дипломаты США попали под обстрел, пострадавших нет

В Судане группа американских дипломатов попала под обстрел. Пострадавших нет, однако власти США планируют усилить меры безопасности для своего персонала.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"Это была безрассудная и безответственная акция, вызывающая опасения в вопросах безопасности", - сказал глава Госдепа Энтони Блинкен.
По словам представителя Госдепартамента США Джона Кирби, пока планов по эвакуации американской дипмиссии из Судана нет.
Отмечается, что накануне в своем доме в Хартуме нападению также подвергся посол Евросоюза, ирландский дипломат Эйдан О'Хара. Мужчина серьезно не пострадал, однако ЕС начал проверку мер для обеспечения безопасности своих дипломатов.
Как пишет издание, боевые действия в Судане продолжаются уже четвертый день. Сейчас известно о меньшей мере 185 погибших и 1800 раненых.
"Конфликт вспыхнул в результате обострения в отношениях между фактическим президентом страны генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, в чьем подчинении находится регулярная армия, и его заместителем генералом Мохамедом Хамданом Дагало, командующим RSF", - добавляет BBC.
Фаза противостояния началась после того, как Дагало рассредоточил Силы быстрой поддержки по всей стране, а аль-Бурхан, со своей стороны, воспринял это как угрозу. Пока неизвестно какая из сторон сделала первый выстрел.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности третьей попытки переворота в стране. В столице Судана разгорелись боевые действия между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.