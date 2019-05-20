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В Судане военные и оппозиция возобновили переговоры после стычек на протестах

Новости » Политика    20.05.2019 - 06:43
В Судане военные и оппозиция возобновили переговоры после стычек на протестах
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Переговоры длились более шести часов

Правящий военный совет Судана возобновил переговоры в воскресенье поздно вечером с альянсом протестных и оппозиционных групп, которые стремятся к гражданскому переходу к демократии. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Отмечается, что обе стороны дали понять, что они близки к соглашению о трехлетнем переходном периоде, но более чем шесть часов ночных переговоров в президентском дворце в Хартуме не привели к прорыву.

Переговоры должны возобновиться в понедельник вечером.

Переходный военный совет приостановил переговоры в среду поздно вечером после двух вспышек насилия вокруг мест протеста в Хартуме.

Ранее сообщалось, что военные и оппозиция договорились, что переходный период после свержения президента Омара аль-Башира продлится три года. В новый правительственный совет войдут представители военных и гражданской оппозиции.

Напомним, в столице Судана Хартуме произошла стрельба во время сидячей забастовки оппозиции, в результате которой погибли три человека. Отмечается, что убиты двое мирных жителей, и еще десять человек пострадали. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

11 апреля в Судане произошел государственный переворот: в Хартуме прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить президента Омара аль-Башира и его окружение.

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