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У Судані військові і опозиція відновили переговори після сутичок на протестах

Новини » Політика    20.05.2019 - 06:43
У Судані військові і опозиція відновили переговори після сутичок на протестах
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Переговори тривали більше шести годин

Правляча військова рада Судану відновила переговори в неділю пізно ввечері з альянсом протестних і опозиційних груп, які прагнуть до цивільного переходу до демократії. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що обидві сторони дали зрозуміти, що вони близькі до угоди про трирічний перехідний період, але не більше ніж шість годин нічних переговорів у президентському палаці в Хартумі не призвели до прориву.

Переговори повинні відновитися у понеділок ввечері.

Перехідна військова рада призупинила переговори в середу пізно ввечері після двох спалахів насильства навколо місць протесту в Хартумі.

Раніше повідомлялося, що військові і опозиція домовилися, що перехідний період після повалення президента Омара аль-Башира триватиме три роки. В новий урядовий ради увійдуть представники військових та громадянської опозиції.

Нагадаємо, у столиці Судану Хартумі сталася стрілянина під час сидячого страйку опозиції, в результаті якого загинули три людини. Відзначається, що вбиті двоє мирних жителів, і ще десять осіб постраждали. Деякі з них перебувають у важкому стані.

11 квітня в Судані стався державний переворот: в Хартумі пройшла зустріч командування армії країни, на якій військові вирішили відсторонити президента Омара аль-Башира і його оточення.

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