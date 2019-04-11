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Президент Судана арестован

Новости » Происшествия    11.04.2019 - 09:50
Президент Судана арестован
Фото: президент Судана Омар аль-Башир (bulawayo24)

Также под арест взяты действующие и бывшие высокопоставленные чиновники из окружения президента

Президент Омар аль-Башир взят под стражу военными в ходе военного переворота в Судане. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Сообщается, что глава государства находится под домашним арестом. Также под арест взяты действующие и бывшие высокопоставленные чиновники из окружения президента, в том числе глава президентской гвардии, руководитель правящей в стране партии "Национальный конгресс.

Отметим, сегодня в Хартуме (Судан) 11 апреля прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить президента Омара аль-Башира и его окружение. По данным Al-Hadath, командование готовится сделать важное объявление в эфире, его обещают распространить в ближайшее время.

В частности отмечается, что сейчас закрыт столичный аэропорт, арестован экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн. Есть сведения об аресте охраны президента и бывшего вице-президента страны Али Осман Таха. 

Напомним, вчера у столице Судана Хартуме во время протестов погибли 11 человек, в том числе шесть сотрудников  "правительственных сил". Для разгона демонстрантов на антиправительственных протестах полиция использовала слезоточивый газ.

 

 

В Судане произошел военный переворот В ходе протестов в Судане 11 человек погибли
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