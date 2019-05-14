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В Судане при стрельбе во время забастовки погибли три человека

Новости » Происшествия    14.05.2019 - 05:28
В Судане при стрельбе во время забастовки погибли три человека
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Одним из погибших оказался офицер армии

В столице Судана Хартуме произошла стрельба во время сидячей забастовки оппозиции, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что убиты двое мирных жителей, и еще десять человек пострадали. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщается со ссылкой на переходный военный совет Судана, что одним из убитых оказался офицер армии.

Стрельба произошла недалеко от центра столицы после столкновений сил безопасности и военных с демонстрантами, которые заблокировали дороги.В Хартуме проходит акция протеста против военного совета.

Ранее сообщалось, что в столице Судана Хартуме во время протестов погибли 11 человек, в том числе шесть сотрудников  "правительственных сил".

Напомним, что 11 апреля в Судане произошел военный переворот, в результате которого был отстранен президента Омар аль-Башир и его окружение. Также в ходе военного переворота были арестованы экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн.

Во Флориде произошло две стрельбы, есть жертвы Армия и оппозиция Судана пришли договорились об управлении страной
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