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В Судане еще один высокопоставленный чиновник подал в отставку

Новости » Политика    13.04.2019 - 22:09
В Судане еще один высокопоставленный чиновник подал в отставку
Салах Абдалла Мохамед Салех (из открытых источников)

Главу Службы безопасности Судана обвиняют в убийствах демонстрантов

Глава Службы безопасности и разведки Судана Салах Абдалла Мохамед Салех подал в отставку после военного переворота, произошедшего в стране на этой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Салех был тесно связан с бывшим президентом страны Омаром аль-Баширом. Также Салеха обвиняют в убийствах демонстрантов во время протестов, которые несколько недель длились в Судане.

Отмечается, что Салех стал следующим кто подал в отставку после лидера переворота - главы военного совета Судана Авада ибн Ауфа. Новый председатель военного совета генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан Абдельрахман принял отставку Салеха в субботу, 13 апреля.

Напомним, что 11 апреля в Судане произошел военный переворот, в результате которого был отстранен президента Омар аль-Башир и его окружение. Также в ходе военного переворота были арестованы экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн.

Позже, глава военного совета Судана Авад ибн Ауф, который был лидером военного переворота в стране, объявил о своем уходе в отставку.

Кроме того, во время протестов в столице Судана Хартуме погибли 11 человек, в том числе шесть сотрудников "правительственных сил". Вместе с тем, глава оппозиционной партии Аль-Умма Садык аль-Махди заявил, что начиная с субботы, в ходе массовых антиправительственных протестов десятки людей пострадали.

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