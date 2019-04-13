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В Судане лидер переворота подал в отставку

Новости » Политика    13.04.2019 - 09:25
В Судане лидер переворота подал в отставку
Фото: Авад ибн Ауф (sudanembassy.de)

Решение связано с тем, что протестующие отказались уходить с улиц до ухода с должности министра

Глава военного совета Судана Авад ибн Ауф, который был лидером государственного переворота в стране, свергнувший давнего лидера страны на фоне протестов объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC

Министр обороны объявил о своем решении по государственному телевидению заявил, что его преемником станет генерал-лейтенант Абдель Фаттах Абдельрахман Бурхан.

Сообщается, что такое решение лидером госпереворота было принято после того, как протестующие отказались покидать улицы заявив, что ибн Ауф был слишком близким к бывшему лидеру страны Омару аль-Баширу.

После объявление об уходе министра, протестующие сообщили, что это стало для них победой. Теперь они требуют перехода к гражданскому правлению в стране и только после этого готовы вернуться домой с улиц.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 11 апреля в Судане произошел военный переворот, в результате которого был отстранен президента Омар аль-Башир и его окружение. Также в ходе военного переворота были арестованы экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн. 

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