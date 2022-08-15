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В Судане более полусотни человек стали жертвами обильных ливней и наводнений

Фото: в Судане 52 человека стали жертвами обильных ливней и наводнений (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Судане прошли обильные дожди, которые привели к масштабным наводнениям. В результате непогоды погибли и пострадали десятки человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Согласно сообщению Нацсовета гражданской обороны страны, жертвами стихии стали 52 человека, еще 25 - ранены.

Кроме этого, разрушено более 5,3 тысячи домов и еще почти 2,9 тысячи повредила.

В пострадавшие регионы на западе Судана уже направили конвои с гуманитарной помощью и помпами для откачки воды.

К слову, метеорологи предупреждают об усилении осадков в Судане.

Напомним, в восточной части американского штата Кентукки по меньшей мере 37 человек погибли в результате внезапных наводнений.

Ранее мы писали, что власти Сиднея издали указ об эвакуации тысяч жителей после того, как непрекращающиеся дожди затопили несколько пригородов крупнейшего города Австралии.

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Судан