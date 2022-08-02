Жертвами наводнения в штате Кентукки стали 37 человек, сотни пропали без вести

По меньшей мере 37 человек погибли в результате внезапных наводнений в восточной части штата Кентукки, США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

По меньшей мере шестеро детей, в том числе четверо братьев и сестер в возрасте от одного до восьми лет, погибли от стихии. Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что число погибших будет продолжать расти, поскольку сотни американцев остаются пропавшими без вести.

Более 12 тысяч домохозяйств остались без электричества, сотни домов и предприятий были затоплены. Восстановление поврежденных дорог, мостов и другой инфраструктуры займет годы.

Президент США Джо Байден объявил наводнение крупным бедствием и распорядился о выделении федеральной помощи местным спасателям. Это самое сильное наводнение в регионе за последние десятилетия.