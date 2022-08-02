ua ru
Вт, 02 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жертвами наводнения в штате Кентукки стали 37 человек, сотни пропали без вести

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 02 августа 2022 05:20
Жертвами наводнения в штате Кентукки стали 37 человек, сотни пропали без вести Фото: в американском штате Кентукки произошло наводнение (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По меньшей мере 37 человек погибли в результате внезапных наводнений в восточной части штата Кентукки, США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По меньшей мере шестеро детей, в том числе четверо братьев и сестер в возрасте от одного до восьми лет, погибли от стихии. Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что число погибших будет продолжать расти, поскольку сотни американцев остаются пропавшими без вести.

Более 12 тысяч домохозяйств остались без электричества, сотни домов и предприятий были затоплены. Восстановление поврежденных дорог, мостов и другой инфраструктуры займет годы.

Президент США Джо Байден объявил наводнение крупным бедствием и распорядился о выделении федеральной помощи местным спасателям. Это самое сильное наводнение в регионе за последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что власти Сиднея издали указ об эвакуации нескольких тысяч жителей после того, как непрекращающиеся дожди затопили несколько пригородов крупнейшего города Австралии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
DAILY
Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне