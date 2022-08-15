У Судані понад пів сотні людей стали жертвами рясних злив і повеней

У Судані пройшли рясні дощі, які призвели до масштабних повеней. Унаслідок негоди загинули та постраждали десятки людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
Згідно з повідомленням Нацради цивільної оборони країни, жертвами стихії стали 52 особи, ще 25 - поранені.
Окрім цього, зруйнувано понад 5,3 тисячі будинків та ще майже 2,9 тисячі пошкодила.
У постраждалі регіони на заході Судану вже спрямували конвої з гуманітарною допомогою та помпами для відкачування води.
До слова, метеорологи попереджають про посилення опадів у Судані.
Нагадаємо, у східній частині американського штату Кентуккі щонайменше 37 людей загинули в результаті раптових повеней.
Раніше ми писали, що влада Сіднею видала указ про евакуацію тисяч жителів після того, як безперервні дощі затопили декількох передмість найбільшого міста Австралії.