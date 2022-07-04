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Наводнение в крупнейшем городе Австралии: тысячи эвакуированных и затопленные дороги

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Канберра, Понедельник 04 июля 2022 04:51
Наводнение в крупнейшем городе Австралии: тысячи эвакуированных и затопленные дороги Фото: эвакуация населения в связи с проливными дождями (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Власти Сиднея издали указ об эвакуации нескольких тысяч жителей после того, как непрекращающиеся дожди затопили несколько пригородов крупнейшего города Австралии. Синоптики предупреждают об усилении осадков в течение следующих 12 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Администрация города была вынуждена объявить об эвакуации нескольких тысяч человек ввиду большого риска того, что они будут отрезаны от основных коммуникаций в ближайшие дни. В течение следующих 24 часов может выпасть около 100 миллиметров осадков на обширной территории в Новом Южном Уэльсе, от Ньюкасла до юга Сиднея, на расстоянии более 300 км, сообщают метеорологи.

За последние дни в Сиднее выпало более 200 миллиметров осадков, реки Непин и Хоксбери в ближайшее время могут выйти из берегов. Проливные дожди также вызвали разлив главной плотины Сиднея.

Ранее сообщалось, что Австралия вводит новые санкции против России. Страна вводит запрет на импорт российского золота, чтобы РФ не могла финансировать войну.

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Австралия эвакуация
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