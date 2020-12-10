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В Судане ограбили украинское консульство

Хартума, Четверг 10 декабря 2020 12:53
В Судане ограбили украинское консульство
Фото: флаг Украины (pixabay)
Автор: Игорь Литвиненко

В столице Судана Хартуме грабители напали на украинское консульство. Злоумышленников удалось задержать правоохранителям.

Об этом сообщает агентство SUNA

Инцидент произошел 8 декабря. Грабители были переодеты в форму вооруженных сил и проникли в диппредставительство. Они были задержаны на территории здания силами внутренних войск Судана.

По информации консула Украины в Судане Мусы Мухаммада Саида, все украденные деньги и другое имущество были возвращены.

РБК-Украина пыталось узнать подробности в Министерстве иностранных дел Украины, однако на момент выхода материала в МИД сообщили, что уточняют информацию в консульстве.

Ранее РБК-Украина писало, что в Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины. Оно будет расположено в городе Шемахы и охватывать шесть районов.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал открытие украинского консульства в польском Вроцлаве.

Кроме этого отмечалось, что Украина откроет новое консульство в румынском в городе Сигету-Мармацией.

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Новости Украины Происшествия ограблениеконсульствоСудан

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