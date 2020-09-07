Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина откроет новое консульство в Румынии в городе Сигету-Мармацией. Такое решение было принято для поддержания украинской общины Румынии.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в Бухарест, передает пресс-служба МИД Украины.

"Я принял решение открыть консульство в городе Сигету-Мармацией. Я знаю, что это важно, ключевое место для украинцев в Румынии", - заявил он.

По словам Кулебы, новое консульство создаст доступ к качественным сервисам, а также станет инструментом лучшего взаимодействия с Румынией.

Напомним, ранее сообщалось, что Кулеба с рабочим визитом посетит Румынию.

Кроме того, Украина и Румыния подписали соглашение об укреплении безопасности в черноморском регионе.

Добавим, что правительство Украины одобрило проект соглашения с Румынией об открытии международного пункта пропуска через украино-румынскую государственную границу.