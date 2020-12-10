У Судані пограбували українське консульство

Фото: прапор України (pixabay)

У столиці Судану Хартумі грабіжники напали на українське консульство. Зловмисників вдалося затримати правоохоронцям.

Про це повідомляє агентство SUNA

Інцидент стався 8 грудня. Грабіжники були переодягнені у форму збройних сил і проникли в диппредставництво. Вони були затримані на території будівлі силами внутрішніх військ Судану.

За інформацією консула України в Судані Муси Мухаммада Саїда, всі вкрадені гроші та інше майно були повернуті.

РБК-Україна намагалося дізнатися подробиці в Міністерстві закордонних справ України, проте на момент виходу матеріалу в МЗС повідомили, що уточнюють інформацію в консульстві.

Раніше РБК-Україна писало, що в Азербайджані відкрили перше почесне консульство України. Воно буде розташоване в місті Шемахи і охоплювати шість районів.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття українського консульства в польському Вроцлаві.

Крім цього зазначалося, що Україна відкриє нове консульство в румунському в місті Сігету-Мармацієй.