У Судані пограбували українське консульство

У столиці Судану Хартумі грабіжники напали на українське консульство. Зловмисників вдалося затримати правоохоронцям.
Про це повідомляє агентство SUNA
Інцидент стався 8 грудня. Грабіжники були переодягнені у форму збройних сил і проникли в диппредставництво. Вони були затримані на території будівлі силами внутрішніх військ Судану.
За інформацією консула України в Судані Муси Мухаммада Саїда, всі вкрадені гроші та інше майно були повернуті.
РБК-Україна намагалося дізнатися подробиці в Міністерстві закордонних справ України, проте на момент виходу матеріалу в МЗС повідомили, що уточнюють інформацію в консульстві.
Раніше РБК-Україна писало, що в Азербайджані відкрили перше почесне консульство України. Воно буде розташоване в місті Шемахи і охоплювати шість районів.
Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття українського консульства в польському Вроцлаві.
Крім цього зазначалося, що Україна відкриє нове консульство в румунському в місті Сігету-Мармацієй.