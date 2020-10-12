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Украина откроет консульство в польском Вроцлаве, - Зеленский

Киев, Понедельник 12 октября 2020 14:08
Украина откроет консульство в польском Вроцлаве, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина намерена открыть консульство в польском городе Вроцлав. Это обеспечит надлежащую консульскую поддержку мигрантам и заробитчанам.

Об этом на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина стремится обеспечить своим гражданам консульскую опеку, в частности, тем, которые находятся в Польше.

"Поэтому я одобрил решение об открытии нового украинского консульства в городе Вроцлав. Ожидаю, что оно заработает уже в следующем году", - отметил Зеленский.

Напомним, в эти дни президент Польши Анджей Дуда находится в Украине с официальным визитом. Акцент визита будет сделан на экономическое сотрудничество, ожидается, что он вместе с Зеленским посетит Одессу и примет участие в бизнес-мероприятии на инфраструктурную тематику.

До этого Зеленский призвал польскую сторону восстановить могилу воинов Украинской повстанческой армии (УПА) возле села Верхраты. Эти бойцы погибли в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года.

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