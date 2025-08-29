Судаков у "Бенфіці", Ванат у Ла-Лізі? Останні дні трансферного вікна

Літнє трансферне вікно в топових європейських лігах закриється вже 1 вересня, а в Україні - 5-го. Саме останні дні можуть стати найгарячішими для українських клубів і футболістів за кордоном: від можливого рекорду "Шахтаря" до майбутнього лідерів збірної України.

Судаков і "Бенфіка": шанс на трансфер мрії

Ще недавно перехід Георгія Судакова здавався малоймовірним. "Шахтар" озвучував захмарні суми й порівнював потенційний продаж із трансфером Мудрика. Проте ситуація змінилася.

За даними португальської преси, Судаков чітко дав зрозуміти керівництву, що хоче піти. "Бенфіка" готова викласти близько 25–27 млн євро, тоді як "гірники" опустили планку з 60 до 30 млн.

Додаткової інтриги додає переписка в соцмережах між Судаковим та Анатолієм Трубіним, адже там воротар натякнув, що вони можуть знову стати одноклубниками.

Конопля і контрактна пастка

Юхим Конопля може стати наступним трансферним рішенням "Шахтаря". Захисник збірної України має контракт лише до літа 2025-го, тож "гірники" ризикують втратити його безкоштовно.

Нещодавно з’явилася інформація про інтерес "Севільї", однак іспанцям спершу потрібно звільнити місце в складі та визначитися з пріоритетами.

Кевін між Англією та Туреччиною

Ще один гучний сюжет стосується бразильського вінгера Кевіна. "Фулгем" веде активні перемовини щодо трансферу за 45 млн євро, тоді як "Галатасарай" бачить у ньому заміну Баришу Йілмазу. І сам футболіст вже попросив "Шахтар" відпустити його.

"Гірники" готуються до продажу одразу двох зірок і вже інвестують у заміну: Лукас Феррейра та Ісаке Сілва підписані, а перехід Луки Мейреллеса близький до завершення.

Витрати можуть сягнути 50 млн євро, але вони перекриваються потенційними прибутками.

"Динамо": майбутнє Ваната

"Жирона" готова заплатити до 15 млн євро за Владислава Ваната й відсоток від подальшого перепродажу. Для "Динамо" це шанс отримати суттєві гроші, особливо з огляду на невдалий єврокубковий старт.

Паралельно відкритим залишається питання підсилення для Олександра Шовковського. Київський клуб роками потребує захисників та атакувальних флангів, але трансферів поки немає.

Гуцуляк: мною цікавляться клуби Серії А

Півзахисник "Полісся" і збірної України Олексій Гуцуляк напередодні матчу-відповіді проти "Фіорентини" у плейоф кваліфікації Ліги конференцій поділився, що ним цікавляться два клуби італійської Серії А.

"Звичайно, я дивлюся кожен матч мого земляка Артема Довбика і вболіваю за його "Рому". Зараз мною цікавляться два італійські клуби. Для мене було б великим щастям грати в Серії А", - сказав хавбек в інтерв’ю Corriere dello Sport.

Зінченко: гроші чи гра

Олександр Зінченко опинився на роздоріжжі. В "Арсеналі" він втратив місце навіть у заявці на матчі АПЛ, але його зарплата у 9 млн євро на рік робить трансфер складним.

Українцю потрібно вирішити, що важливіше - статус ігрового лідера в іншому клубі чи фінансова стабільність у Лондоні.

Довбик і "Рома": італійський тупик

Артем Довбик, який минулого сезону став найкращим бомбардиром "Роми", зараз перебуває на межі відходу.

Зацікавленість проявляли "Вільярреал", "Ньюкасл" і "Мілан", проте конкретика залишилася лише з "россонері". Розглядається варіант обміну на Сантьяго Хіменеса, але остаточне рішення ще не ухвалене.

Лунін: новий шанс за межами "Реала"?

Хоча Андрій Лунін офіційно залишається дублером Тібо Куртуа, інтерес до нього не зникає.

Турецькі гранди "Фенербахче" та "Галатасарай" вивчали можливість трансферу, а "Манчестер Юнайтед" навіть робив пропозицію, від якої українець відмовився.

З огляду на плани Хабі Алонсо знайти нового молодого воротаря, відхід Луніна з "Реала" виглядає дедалі ймовірнішим.

Майкон: зірваний перехід в ОАЕ

"Шахтар" був близький до продажу Майкона в "Аль-Наср", але угода зірвалася через позицію головного тренера "Корінтіанса" Дорівала Жуніора.

Бразильський клуб вирішив залишити хавбека, незважаючи на зацікавленість "гірників" у фінансовій вигоді.