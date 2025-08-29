Судаков в "Бенфике", Ванат в Ла-Лиге? Последние дни трансферного окна

Летнее трансферное окно в топовых европейских лигах закроется уже 1 сентября, а в Украине - 5-го. Именно последние дни могут стать самыми горячими для украинских клубов и футболистов за рубежом: от возможного рекорда "Шахтера" до будущего лидеров сборной Украины.

Судаков и "Бенфика": шанс на трансфер мечты

Еще недавно переход Георгия Судакова казался маловероятным. "Шахтер" озвучивал заоблачные суммы и сравнивал потенциальную продажу с трансфером Мудрика. Однако ситуация изменилась.

По данным португальской прессы, Судаков четко дал понять руководству, что хочет уйти. "Бенфика" готова выложить около 25-27 млн евро, тогда как "горняки" опустили планку с 60 до 30 млн.

Дополнительной интриги добавляет переписка в соцсетях между Судаковым и Анатолием Трубиным, ведь там вратарь намекнул, что они могут снова стать одноклубниками.

Конопля и контрактная ловушка

Ефим Конопля может стать следующим трансферным решением "Шахтера". Защитник сборной Украины имеет контракт только до лета 2025-го, поэтому "горняки" рискуют потерять его бесплатно.

Недавно появилась информация об интересе "Севильи", однако испанцам сначала нужно освободить место в составе и определиться с приоритетами.

Кевин между Англией и Турцией

Еще один громкий сюжет касается бразильского вингера Кевина. "Фулхэм" ведет активные переговоры по трансферу за 45 млн евро, тогда как "Галатасарай" видит в нем замену Барышу Йилмазу. И сам футболист уже попросил "Шахтер" отпустить его.

"Горняки" готовятся к продаже сразу двух звезд и уже инвестируют в замену: Лукас Феррейра и Исаке Силва подписаны, а переход Луки Мейреллеса близок к завершению.

Расходы могут достичь 50 млн евро, но они перекрываются потенциальными доходами.

"Динамо": будущее Ваната

"Жирона" готова заплатить до 15 млн евро за Владислава Ваната и процент от дальнейшей перепродажи. Для "Динамо" это шанс получить существенные деньги, особенно учитывая неудачный еврокубковый старт.

Параллельно открытым остается вопрос усиления для Александра Шовковского. Киевский клуб годами нуждается в защитниках и атакующих флангах, но трансферов пока нет.

Гуцуляк: мной интересуются клубы Серии А

Полузащитник "Полесья" и сборной Украины Алексей Гуцуляк накануне ответного матча против "Фиорентины" в плейоф квалификации Лиги конференций поделился, что им интересуются два клуба итальянской Серии А.

"Конечно, я смотрю каждый матч моего земляка Артема Довбыка и болею за его "Рому". Сейчас мной интересуются два итальянских клуба. Для меня было бы большим счастьем играть в Серии А", - сказал хавбек в интервью Corriere dello Sport.

Зинченко: деньги или игра

Александр Зинченко оказался на распутье. В "Арсенале" он потерял место даже в заявке на матчи АПЛ, но его зарплата в 9 млн евро в год делает трансфер сложным.

Украинцу нужно решить, что важнее - статус игрового лидера в другом клубе или финансовая стабильность в Лондоне.

Довбик и "Рома": итальянский тупик

Артем Довбык, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром "Ромы", сейчас находится на грани ухода.

Заинтересованность проявляли "Вильярреал", "Ньюкасл" и "Милан", однако конкретика осталась лишь с "россонери". Рассматривается вариант обмена на Сантьяго Хименеса, но окончательное решение еще не принято.

Лунин: новый шанс за пределами "Реала"?

Хотя Андрей Лунин официально остается дублером Тибо Куртуа, интерес к нему не исчезает.

Турецкие гранды "Фенербахче" и "Галатасарай" изучали возможность трансфера, а "Манчестер Юнайтед" даже делал предложение, от которого украинец отказался.

Учитывая планы Хаби Алонсо найти нового молодого вратаря, уход Лунина из "Реала" выглядит все более вероятным.

Майкон: сорванный переход в ОАЭ

"Шахтер" был близок к продаже Майкона в "Аль-Наср", но сделка сорвалась из-за позиции главного тренера "Коринтианса" Доривала Жуниора.

Бразильский клуб решил оставить хавбека, несмотря на заинтересованность "горняков" в финансовой выгоде.