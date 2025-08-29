Судаков в "Бенфике", Ванат в Ла-Лиге? Последние дни трансферного окна
Летнее трансферное окно в топовых европейских лигах закроется уже 1 сентября, а в Украине - 5-го. Именно последние дни могут стать самыми горячими для украинских клубов и футболистов за рубежом: от возможного рекорда "Шахтера" до будущего лидеров сборной Украины.
О возможных трансферах сообщает РБК-Украина.
Судаков и "Бенфика": шанс на трансфер мечты
Еще недавно переход Георгия Судакова казался маловероятным. "Шахтер" озвучивал заоблачные суммы и сравнивал потенциальную продажу с трансфером Мудрика. Однако ситуация изменилась.
По данным португальской прессы, Судаков четко дал понять руководству, что хочет уйти. "Бенфика" готова выложить около 25-27 млн евро, тогда как "горняки" опустили планку с 60 до 30 млн.
Дополнительной интриги добавляет переписка в соцсетях между Судаковым и Анатолием Трубиным, ведь там вратарь намекнул, что они могут снова стать одноклубниками.
Конопля и контрактная ловушка
Ефим Конопля может стать следующим трансферным решением "Шахтера". Защитник сборной Украины имеет контракт только до лета 2025-го, поэтому "горняки" рискуют потерять его бесплатно.
Недавно появилась информация об интересе "Севильи", однако испанцам сначала нужно освободить место в составе и определиться с приоритетами.
Кевин между Англией и Турцией
Еще один громкий сюжет касается бразильского вингера Кевина. "Фулхэм" ведет активные переговоры по трансферу за 45 млн евро, тогда как "Галатасарай" видит в нем замену Барышу Йилмазу. И сам футболист уже попросил "Шахтер" отпустить его.
"Горняки" готовятся к продаже сразу двух звезд и уже инвестируют в замену: Лукас Феррейра и Исаке Силва подписаны, а переход Луки Мейреллеса близок к завершению.
Расходы могут достичь 50 млн евро, но они перекрываются потенциальными доходами.
"Динамо": будущее Ваната
"Жирона" готова заплатить до 15 млн евро за Владислава Ваната и процент от дальнейшей перепродажи. Для "Динамо" это шанс получить существенные деньги, особенно учитывая неудачный еврокубковый старт.
Параллельно открытым остается вопрос усиления для Александра Шовковского. Киевский клуб годами нуждается в защитниках и атакующих флангах, но трансферов пока нет.
Гуцуляк: мной интересуются клубы Серии А
Полузащитник "Полесья" и сборной Украины Алексей Гуцуляк накануне ответного матча против "Фиорентины" в плейоф квалификации Лиги конференций поделился, что им интересуются два клуба итальянской Серии А.
"Конечно, я смотрю каждый матч моего земляка Артема Довбыка и болею за его "Рому". Сейчас мной интересуются два итальянских клуба. Для меня было бы большим счастьем играть в Серии А", - сказал хавбек в интервью Corriere dello Sport.
Зинченко: деньги или игра
Александр Зинченко оказался на распутье. В "Арсенале" он потерял место даже в заявке на матчи АПЛ, но его зарплата в 9 млн евро в год делает трансфер сложным.
Украинцу нужно решить, что важнее - статус игрового лидера в другом клубе или финансовая стабильность в Лондоне.
Довбик и "Рома": итальянский тупик
Артем Довбык, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром "Ромы", сейчас находится на грани ухода.
Заинтересованность проявляли "Вильярреал", "Ньюкасл" и "Милан", однако конкретика осталась лишь с "россонери". Рассматривается вариант обмена на Сантьяго Хименеса, но окончательное решение еще не принято.
Лунин: новый шанс за пределами "Реала"?
Хотя Андрей Лунин официально остается дублером Тибо Куртуа, интерес к нему не исчезает.
Турецкие гранды "Фенербахче" и "Галатасарай" изучали возможность трансфера, а "Манчестер Юнайтед" даже делал предложение, от которого украинец отказался.
Учитывая планы Хаби Алонсо найти нового молодого вратаря, уход Лунина из "Реала" выглядит все более вероятным.
Майкон: сорванный переход в ОАЭ
"Шахтер" был близок к продаже Майкона в "Аль-Наср", но сделка сорвалась из-за позиции главного тренера "Коринтианса" Доривала Жуниора.
Бразильский клуб решил оставить хавбека, несмотря на заинтересованность "горняков" в финансовой выгоде.
Последние дни трансферного окна могут стать ключевыми для будущего украинских футболистов в Европе.
В центре внимания - Судаков и Кевин в "Шахтере", и Ванат в "Динамо". События развиваются ежечасно, и развязка должна быть многообещающей.
