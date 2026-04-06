Суд зобов'язав Netflix повернути підписникам по 500 євро: у чому причина

Згідно з постановою суду, Netflix порушив закон щодо захисту прав споживачів, коли підвищував ціни без чітко прописаних причин у користувацьких угодах. Справу подала італійська організація Movimento Consumatori.

Згідно із законодавством Італії, компанії мають прямо вказувати причини для зміни умов договору - у рішенні йдеться, що сервіс цього не зробив.

Компенсації сягатимуть 500 євро

Суд визнав юридично недійсними підвищення цін у період з 2017 до 2024 року. За словами юристів Паоло Фіоріо та Коррадо Пінна, незаконні підвищення для преміум-плану склали загалом 8 євро на місяць, а для стандартного - 4 євро.

Вони пояснили, що користувач преміум-підписки, який платив з 2017 року, може отримати приблизно 500 євро компенсації, а стандартної - близько 250 євро.

Суд також зобов’язав Netflix протягом 90 днів повідомити всіх підписників, яких це стосується, через електронну пошту та публічні оголошення. В іншому разі сервісу доведеться платити штраф у розмірі 700 євро на день.

Крім того, сервіс зобов’язали зменшити поточні ціни з урахуванням незаконних підвищень. Наприклад, користувач преміум-плану, який підключився у 2017 році та зараз платить 19,99 євро, має право на ті самі послуги за 11,99 євро.

Netflix буде оскаржувати рішення суду

У компанії заявили, що будуть оскаржувати це рішення. Представник Netflix зазначив, що сервіс серйозно ставиться до прав споживачів і переконаний, що всі умови відповідали законодавству Італії.

Компанія оновила умови користування у квітні 2025 року. В них зазначається, за яких обставин можуть змінюватися ціни - зокрема через технічні або регуляторні причини.